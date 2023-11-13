Тбилиси, 13 ноября, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Погранслужба Грузии не впустила в страну британского политического консультанта Бена Маллета. Он направлялся к членам оппозиционной партии «Единое национальное движение». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на председателя Левана Хабеишвили.

ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

«Нашего консультанта, гражданина Великобритании, не пропускают на границу. Мы ожидаем объяснений», — рассказал политик.

Хабеишвили добавил, что британец посещал страну всего неделю назад. Маллет проводит консультации по политическим кампаниям. Он работал у премьер-министров Великобритании Дэвида Кэмерона и Бориса Джонсона. Отмечается, что Маллет имеет значительный опыт в этой сфере.

В «Едином национальном движении» добавили, что ждали консультанта из Британии, чтобы «победить пророссийское правительство». Также, по словам председателя этой партии, они продолжат приглашать других иностранных специалистов для подготовки к парламентским выборам в следующем году.

Как сообщало ИА Регнум, в марте этого года в Грузию не пропустили журналистку телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Александру Шведченко. Её повели на обратный самолёт.

12 декабря 2022 года в Грузию не смог въехать редактор подкастов оппозиционного российского интернет-издания «Холод» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Алексей Пономарёв. Он возвращался из Латвии, когда его на полчаса задержали в аэропорту Тбилиси, а затем вручили документ, в котором говорилось, что ему отказано во въезде на территорию. Пономарёва посадили в самолёт и отправили в Латвию. На тот момент он длительное время снимал в Тбилиси квартиру вместе с семьёй.