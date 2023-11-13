Москва, 13 ноября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки «Днепр» решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра, сообщило 13 ноября «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

Отмечалось, что после перегруппировки войска высвободят часть сил, которые задействуют для наступления на других направлениях. Командующий объединённой группировкой российских войск согласился с выводами командования группировки «Днепр» и поручил начать передислокацию войск.

Примечание редакции: в 11:00 мск агентство «РИА Новости» аннулировало сообщение как выпущенное ошибочно.