Ханты-Мансийск, 13 ноября, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Мужчина устроил стрельбу рядом со школой в Нижневартовске. Его задержали, сообщили в пресс-службе управления МВД в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра).

РИА Новости/Алексей Сухоруков

«Мужчина, устроивший стрельбу рядом со школой в Нижневартовске, установлен и задержан», — сообщил собеседник ТАСС.

У мужчины изъяли пневматический пистолет. Проводится проверка.

Сообщалось, что мужчина устроил стрельбу возле школы №12 в Нижневартовске. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, злоумышленник открыл огонь по окнам жилых домов.

Как 5 ноября передавало ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего стрельбу возле ресторана в центре Москвы. Во время конфликта он произвёл несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия. В результате пострадали четыре человека, их госпитализировали.

В Москве 28 октября уроженец Таджикистана устроил стрельбу из травматического оружия. На остановке общественного транспорта на улице Софьи Ковалевской он выстрелил в асфальт. Пуля срикошетила в женщину. После этого он сел в автобус и выстрелил в одну из пассажирок. Злоумышленника задержали.