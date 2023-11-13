Белгород, 13 ноября, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Сообщения о якобы имевшей место попытке прорыва в Белгородскую область украинской диверсионно-разведывательной группы не соответствуют действительности. Об этом 13 ноября заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время оперативного совещания правительства области, которое транслировалось на странице политика во «ВКонтакте».

Антон Вергун/РИА Новости

В ходе совещания глава области спросил замглавы Шебекинского округа Андрея Ноздрачева, зафиксировали ли в ночь на 13 ноября какие-либо инциденты на границе с Украиной в Шебекино. Чиновник отрицательно ответил на вопрос.

«То есть ещё одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт», — сказал Гладков.

Ранее, 13 ноября, в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о якобы попытке прорыва ДРГ ВСУ на территорию Белгородской области в районе Шебекино.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащий российской разведбригады «Днепр» 10 ноября рассказал, что бойцы российского спецназа уничтожили украинскую ДРГ, которой, как предполагается, руководил французский офицер. Военный уточнил, что смертельно раненный в ходе боя командир ДРГ ВСУ умирая говорил по-французски.

Гладков 1 ноября заявил, что власти Белгородской областиплотно взаимодействуют с Минобороны и другими ведомствами для обеспечения безопасности региона. Он подчеркнул, что с момента попыток проникновения в регион украинских ДРГ в мае и июне проделали большую работу для усиления защиты области.