Вашингтон, 13 ноября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Западные страны сомневаются в продолжении поставок Украине своих танков. Об этом написало американское издание Forbes.

(сс) Министерство обороны Украины

По словам автора публикации, европейские страны больше не желают отправлять Киеву современные танки, предлагая взамен более простой вариант: модернизацию старых советских танков Т-72М в чешской фирме CSG Defense. В результате на боевых машинах заменят двигатели и часть электроники, установят динамическую броню и отправят в Киев под названием Т-72ЕА.

Уточняется, что в сентябре власти Дании пообещали Украине отправить не менее 15 танков Т-72ЕА, а до этого США и Нидерланды оплатили закупку ещё 90 таких бронемашин. В результате их общее количество составит 105 единиц.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября обозреватель британской газеты The Telegraph написал, что Запад раскритиковал Киев за потерю военной техники НАТО и плохие результаты контрнаступления ВСУ. По его словам, никто на Западе не хочет признавать, что причина провала заключается в неправильных действиях украинских войск.

Ранее в этот же день американская газета The Wall Street Journal сообщила, что военные ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и живой силы. Издание отметило, что на этом фоне новый этап конфликта может стать для Киева неблагоприятным.