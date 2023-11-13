Запад предложил Украине новый способ «победить» Россию
Forbes: Запад сомневается в дальнейших поставках Киеву своих танков
Вашингтон, 13 ноября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Западные страны сомневаются в продолжении поставок Украине своих танков. Об этом написало американское издание Forbes.
По словам автора публикации, европейские страны больше не желают отправлять Киеву современные танки, предлагая взамен более простой вариант: модернизацию старых советских танков Т-72М в чешской фирме CSG Defense. В результате на боевых машинах заменят двигатели и часть электроники, установят динамическую броню и отправят в Киев под названием Т-72ЕА.
Уточняется, что в сентябре власти Дании пообещали Украине отправить не менее 15 танков Т-72ЕА, а до этого США и Нидерланды оплатили закупку ещё 90 таких бронемашин. В результате их общее количество составит 105 единиц.
Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября обозреватель британской газеты The Telegraph написал, что Запад раскритиковал Киев за потерю военной техники НАТО и плохие результаты контрнаступления ВСУ. По его словам, никто на Западе не хочет признавать, что причина провала заключается в неправильных действиях украинских войск.
Ранее в этот же день американская газета The Wall Street Journal сообщила, что военные ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и живой силы. Издание отметило, что на этом фоне новый этап конфликта может стать для Киева неблагоприятным.