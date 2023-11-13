Москва, 13 ноября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Мирный житель левобережья Херсонской области погиб в результате обстрелов украинской армии, сообщил журналистам представитель региональных оперативных служб.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В результате обстрела населённого пункта Алёшки один мирный житель погиб», — сказал представитель.

В оперативных службах также заявили, что в результате обстрела населённого пункта Новая Каховка один человек получил тяжёлое ранение.

В воскресенье, 12 ноября, ВСУ выпустили 11 снарядов по Алёшкам. Украинская армия в течение ночи продолжила обстрел гражданской инфраструктуры Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Песчановки, Крынок, Старой Збурьевки, Подстепного, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии.

Как сообщало 12 ноября ИА Регнум, украинские военные нанесли удар по Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). В оперативных службах заявили, что удар пришёлся по городу. В результате есть пострадавшие. Их число не называли.

Утром 9 ноября ВСУ произвели ракетный обстрел города Скадовска в Херсонской области. Сообщалось, что одну ракету сбила система ПВО, другая попала в частный сектор.