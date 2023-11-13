Нью-Дели, 13 ноября, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский своими заявлениями о том, что Украина якобы сможет противостоять России и без помощи США, пытается таким образом храбриться. Об этом говорится в опубликованном видеосюжете индийской газеты Hindustan Times.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский 12 ноября в ответ на вопрос о возможности избрания в 2024 году на пост президента США Дональда Трампа и изменения на фоне этого американской политики в отношении Киева заявил, что Украина якобы способна вести боевые действия и без финансовой и военной помощи Запада.

«Изолированный Зеленский примеряет на себя храброе лицо», — говорится в видеосюжете индийского издания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 13 ноября, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не рассчитывает на прекращение оказания Западом помощи киевскому режиму. Дипломат уточнил, что российская сторона с самого начала СВО понимала, что Киев может вести боевые действия только при поддержке Запада и в первую очередь США.

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова высмеяла попытки Зеленского дозвониться Трампу. Украинские СМИ 12 ноября сообщили о желании главы киевского режима поговорить с экс-президентом США. По их данным, в Киеве пытаются дозвониться до американского политика, который, как полагают на Банковской, сейчас фактически контролирует через республиканское большинство палату представителей Конгресса США, блокирующую выделение средств Украине.