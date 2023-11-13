Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Россия не рассчитывает на то, что западные страны прекратят оказывать военную помощь Украине. Об этом 13 ноября заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как отметил в беседе с «РИА Новости» Полянский, для Москвы с самого начала спецоперации было понятно, что киевский режим сможет продолжать вести военные действия только при поддержке Запада, в первую очередь — США.

«Мы понимаем, что Запад, который был создателем киевского режима, который стоял за незаконным, антиконституционным переворотом в 2014 году, постарается сделать всё возможное, чтобы удержать его на плаву», — сказал он.

По словам дипломата, российская сторона призывает провести обсуждение поставок Западом оружия Киеву на площадке ООН. Полянский подчеркнул, что эти предложения направлены на поиск мирного решения конфликта на Украине.

Однако коллеги из стран Запада не желают «смотреть в зеркало» и пытаться обнаружить причины этого кризиса, заключил Полянский.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября обозреватели немецкого журнала Spiegel Маркус Беккер, Марина Кормбаки и Северин Вейланд написали, что мастерство главы киевского режима Владимира Зеленского «выкручивать руки», используя СМИ для достижения своих политических целей, на США и другие западные страны более не распространяется. По их мнению, в результате этого Киев может остаться без союзников-спонсоров.

Глава минобороны Украины Рустем Умеров 4 ноября в ходе телефонного разговора потребовал у главы Пентагона Ллойда Остина больше боеприпасов. Он также поблагодарил США за военную помощь Киеву.