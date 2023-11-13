Норильск, Красноярский край, 13 ноября, 2023, 09:36 — ИА Регнум. В рамках форума «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов» эксперты Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) обсудили вопросы воздействия промышленности в местах проживания коренных народов России. Одной из центральных тем стало обсуждение итогов этнологических экспертиз, в том числе на месте планирующейся разработки Колмозерского литиевого месторождения на Кольском полуострове.

Пресс-служба Проектного офиса развития Арктики Коренные народы Арктики

«В 2020 году в окрестностях Норильска впервые была проведена этнологическая экспертиза по факту аварийной ситуации. Тогда это был вызов: у людей было много страхов, негативных ожиданий, связанных с экологической обстановкой. Но в итоге появился набор практик, которые могут помочь сформировать стандартизированный инструментарий по проведению этнологической экспертизы в дальнейшем», — рассказал председатель правления ПОРА Николай Доронин.

В форуме приняли участие представители компании «Норникель», которая ведёт свою деятельность на территории Арктики. Вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачёв подчеркнул, что компания поддерживает развитие местных сообществ, которые представляют интересы коренных народов Севера. «Сейчас наша совместная задача — поддержка экономики традиционного природопользования», — добавил он. Также Грачёв рассказал о том, что компания не только способствует развитию традиционных отраслей такой экономики, таких как охота, рыбная ловля, оленеводство, но и создаёт совместно с представителями коренных малочисленных народов её новые направления, например, арктический туризм. «Как сказал один из вождей коренных народов Северной Америки, «только срубив последнее дерево и поймав последнюю рыбу, понимаешь, что деньги есть нельзя», — отметил он в своём выступлении.

Председатель родовой общины коренного малочисленного народа саами «Кольский берег» и представитель общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саами Мурманской области Иван Матрехин рассказал о своем участии в этнологической экспертизе Колмозерского проекта. «Была проведена большая работа, пройдено десятки километров. Проверялись водоемы, ловилась рыба, которую ученые досконально исследовали, животный и растительный мир там богатый», — рассказал представитель кольских саамов. По его словам, коренные жители всегда боятся того, что, когда будет построен большой завод, возникнет некий дисбаланс, будет нанесен ущерб. «Самое главное для людей — чтобы он был минимальный. Я думаю, что компании [«Норникель» и «Росатом» — операторы совместного предприятия. — Прим. ред.] это понимают, потому что они ведут переговоры уже в течение длительного времени, как минимизировать это воздействие», — подчеркнул представитель кольских саамов.

Председатель Совета представителей коренных малочисленных народов при правительстве Красноярского края Григорий Дюкарев отметил: «Необходимо дать возможность общинам самим определить те экономические приоритеты, где они себя видят и как они себя могут реализовывать». Он рассказал, что в результате этнологической экспертизы на Таймыре были разработаны проекты цехов для мясопереработки, обсуждается закупка продукции коренных малочисленных народов Севера местными торговыми сетями. На базе Заполярного государственного университета в Норильске уже более 50 человек из числа коренного населения проходят за счет «Норникеля» обучение различным специальностям, в том числе связанным с горнорудной отраслью и цветной металлургией.

Наряду с вопросами воздействия на окружающую среду со стороны промышленных гигантов существует и проблема загрязнения окружающей среды малым и средним бизнесом. Зачастую такие небольшие добывающие предприятия работают несколько лет, а потом просто перепродают лицензии, оставляя после себя «лунный пейзаж». Особенно это характерно для небольших золотодобытчиков, которых много в Якутии, отметила Любовь Христофорова, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).

Проблема ответственности малых компаний, которые владеют одним-двумя небольшими судами и могут загрязнять акватории, актуальна и для Северного морского пути, рассказал Николай Шабалин, исполнительный директор Центра морских исследований МГУ им. М. В. Ломоносова. Инструменты контроля в этой области существуют, однако они могут быть эффективнее, сошлись выступающие.

При поддержке Проектного офиса Арктики будет издан перевод на русский методологии SIA, рассказал директор Института этнологии и антропологии РАН Дмитрий Функ. SIA (Social Impact Assessment) — методология оценки воздействия промышленных проектов на местные сообщества, которая зародилась в 1970-е годы в США и со временем вошла в законодательную практику в разных странах. Перевод облегчит для профильных специалистов ознакомление с практиками SIA.