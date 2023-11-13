Москва, 13 ноября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Налог на имущество физических лиц необходимо уплатить до 1 декабря, в случае его неуплаты предусмотрены пени и штрафы. Об этом 13 ноября напомнил редактор журнала финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Нина Зотина/РИА Новости

«Ежегодно все граждане России, у которых есть какое-либо недвижимое имущество, обязаны платить налоги на него. Этот вид сборов считается местным налогом — то есть средства от его уплаты идут не в федеральный бюджет, а в региональную казну. Размер налога также определяет местное подразделение ФНС», — заявил он в беседе с RT.

Эксперт уточнил, что налог уплачивается за жилой дом, квартиру, комнату, гараж, машиноместо, единый недвижимый комплекс, объект незавершённого строительства, а также за иные здания, строения, сооружения и помещения. Лоссан отметил, что постройки на территории СНТ приравниваются к жилым домам, в то же время проживающим в многоквартирных домах не нужно уплачивать налог на общее имущество.

По его словам, размер налога рассчитывают на основе кадастровой стоимости объекта недвижимости и его ставка определяется местными властями, однако имеются у неё ограничения — она не может быть больше 0,1% для квартир, жилых домов, гаражей и машиномест.

Лоссан добавил, что объекты кадастровой стоимостью выше 300 млн рублей облагаются налогом в размере 2%, а прочее имущество облагается налогом по ставке 0,5%. Налог на имущество нужно уплачивать ежегодно до 1 ноября, напомнил эксперт.

«В противном случае ФНС начислит пени. Их размер определяется исходя из размера задолженности, количества дней просрочки и ставки ЦБ России. То есть при текущем уровне ключевой ставки в 15%, если вы должны 10 тыс. рублей, за каждые десять дней просрочки придётся дополнительно отдать по 50 рублей», — предупредил он.

Специалист указал, что налог на недвижимое имущество можно оплатить несколькими способами: через отделение «Почты России», с использованием специального сервиса на сайте ФНС «Заплати налоги» и с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте службы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть налоговые льготы для многодетных семей, включая возможность освобождения их от уплаты НДФЛ. По её мнению, нужно сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости.

Позднее в этот же день доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко заявил ИА Регнум, что отмена НДФЛ для многодетных россиян станет хорошим стимулом для увеличения рождаемости. По словам эксперта, российское правительство прислушается к такой инициативе.