Москва, 13 ноября, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается дозвониться до бывшего президента США Дональда Трампа для того, чтобы одолжить у него денег. Такое предположение сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя желание украинского лидера связаться с экс-главой Белого дома.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова

Дипломат в шуточной форме описала возможный диалог двух политиков.

«Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг [президента США Джо] Байдена. <…> У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу», — написала представитель внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, по данным украинской газеты «Страна․ua», Зеленский надеется на разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, в Киеве пытаются дозвониться до американского политика, который, как полагают на Банковской, сейчас фактически контролирует через республиканское большинство палату представителей Конгресса США, блокирующую выделение средств Украине.

До этого украинские власти пытались пригласить бывшего главу Белого дома на Украину для оспаривания заявления Трампа о возможности разрешить конфликт за 24 часа.