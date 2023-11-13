Астана, 13 ноября, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Крупный казахстанский предприниматель Болат Назарбаев, являющийся младшим братом первого президента республики Нурсултана Назарбаева, ушёл из жизни в возрасте 70 лет после продолжительной болезни. Об этом 13 ноября сообщил пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай в соцсети Х (ранее — Twitter).

ratel. kz Болат Назарбаев

«В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева», — написал он.

По информации СМИ Казахстана, младший брат Нурсултана Назарбаева умер в результате остановки сердца, врачи не смогли провести ему реанимацию.

В прошлом году у Болата Назарбаева выявили онкологическое заболевание, которое осложнял ряд хронических болезней. В начале ноября брата первого казахского президента госпитализировали с повторным инфарктом.

Болат Назарбаев окончил сельскохозяйственный техникум в Шамалгане и юридический институт в Караганде, а в 2016 году учредил благотворительную организацию. Нурсултан Назарбаев, которому сейчас 83 года, находился на посту президента Казахстана в период с 1989 по 2019 год.