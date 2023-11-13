Киев, 13 ноября, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали танкиста украинской армии Максима Гацанюка. Об этом 13 ноября сообщила Рада города Погребище Винницкой области в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Соцсети Максим Гацанюк

Уточняется, что Гацанюк 8 ноября получил ранение в ходе боевых действий и скончался в Соколовке Запорожской области

Украинские СМИ называли погибшего военнослужащего «лучшим танкистом» ВСУ, также Гацанюк неоднократно выступал на национальном телевидении, утверждая, что Киеву до победы «осталось всего ничего».

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа ряд украинских Telegram-каналов написал, что в Житомирской области при столкновении двух самолётов ВСУ погибли два пилота, среди которых был известный лётчик с позывным Джус. Последний был самым медийным лётчиком украинских ВВС и регулярно давал интервью западным СМИ. Он также являлся одним из кандидатов на обучение управлению обещанными Киеву американскими истребителями F-16.

Позднее в этот же день Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подтвердило крушение украинских самолётов Aero L-39 Albatros по Житмиром, в ходе кторого погиб пилот с позывным Джус.

Издание «Страна. ua» 5 сентября написало, что в Киеве злоумышленники разграбили могилу известного украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным Джус. Они украли шевроны, которые на могиле оставили сослуживцы лётчика.