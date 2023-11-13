Барнаул, 13 ноября, 2023, 08:24 — ИА Регнум. В Алтайском крае микроавтобус с детьми попал в дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, авария произошла около 08:00 по местному времени (04:00 мск) 13 ноября в Барнауле.

На пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина трактор–погрузчик выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу микроавтобусом, перевозившем группу детей ― учащихся одной из спортивных школ города.

«Несовершеннолетние и их сопровождающие следовали в медицинское учреждение для прохождения диспансеризации», ― уточнили в надзорном ведомстве.

По предварительной информации, пострадали два человека. Это десятилетний мальчик и его тренер.

По факту ДТП прокуратура начала проверку соблюдения безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября в Челябинской области столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус. Авария произошла в Чебаркульском районе на 10-м километре автодороги Черновское — Кундравы.

Женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ-21 099, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом ПАЗ, в котором находились 18 детей и пятеро взрослых. В автобусе никто не пострадал. Женщина-водитель и её пассажир — семилетний ребёнок — погибли.

В Башкирии 7 ноября шесть человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе.