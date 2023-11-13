Москва, 13 ноября, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Российские дилеры не могут распродать оставшиеся у них автомобили ушедших с отечественного рынка иностранных брендов. Как сообщили «Известия», на официальном сайте дилера южнокорейского автопроизводителя Kia всё ещё можно купить седан Cerato и кроссовер Seltos, выпушенные в 2022 году. На сайте российского дилера Volkswagen, к примеру, имеется 14 машин Taos и Tiguan в разных комплектациях.

По данным издания, на сайте отечественного дилера чешской Skoda есть объявление о продаже последней партии Kodiaq и Karoq. Отмечается, что дилеры едва ли смогут быстро распродать эти автомобили, так как цена на них существенно возросла.

«Оставшиеся автомобили данных моделей продаются дороже аналогичных, конкурирующих с ними моделей китайских производителей и стоят уже весьма приличных денег», — заявил директор розничных продаж дилерского центра «Авилон» Илья Петров.

Уточняется, что оставшаяся в комплектации «люкс» Kia Cerato теперь стоит 2,3 млн рублей, хотя на момент появления марки стоила 1,6 млн рублей, а Seltos — 2,3 млн рублей за самый простой набор функций, хотя в начала 2022 года эта версия стоила 1,8 млн рублей.

По словам независимого автомобильного эксперта Сергея Бургазлиева, такие автомобили стали неликвидными, в то время как более доступные модели достаточно быстро раскупили.

Он добавил, что по такой же цене можно приобрести автомобиль производителей из Китая, который ни в чём не уступит европейским и южнокорейским аналогам.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа президент России Владимир Путин заявил, что отечественные производители занимают новые ниши, в том числе освободившиеся после ухода из западных брендов. Глава государства подчеркнул, что российские власти будут продолжать такую политику. По его словам, масштабные вложения государства в инфраструктуру, капитальные объекты, в свою очередь, стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса.