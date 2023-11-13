Донецк, 13 ноября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Российские военнослужащие сорвали за сутки пять попыток ВСУ провести ротацию на южнодонецком направлении, в результате чего украинские силы потеряли более 80 человек убитыми и ранеными. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Вооружённых сил России Олег Чехов.

Иван Шилов ИА Регнум

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии пресекли пять попыток ротации подразделений ВСУ в районах севернее Никольского, Угледара и Старомайорского. Живая сила и автомобильная техника уничтожены», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, по словам Чехова, в рамках контрбатарейной борьбы украинские войска потеряли семь миномётных расчётов. Помимо этого, были нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Янтарное, Новомихайловка, Угледар, Водяное, Шахтёрское, Новодонецкое и Старомайорское в ДНР.

Для борьбы с противником были применены оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия. Чехов добавил, в результате действий российских сил ВСУ потеряли две боевые машины пехоты, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства. Украинские военные также лишились свыше 80 человек убитыми и ранеными.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорится, что украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов и живой силы. Авторы текста предположили, что из-за этих проблем новый этап украинского конфликта может стать для Киева неблагоприятным.

Кроме того, в публикации сказано, что Киев зависит от западных поставок, а Россия наращивает свою боевую мощь и производит большое количество военной техники, включая ракеты, танки и беспилотники.