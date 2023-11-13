Вашингтон, 13 ноября, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек погибли в результате ударов Соединённых Штатов Америки по объектам иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Сирии в ночь на 13 ноября. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на минобороны США.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

«По меньшей мере шесть бойцов иранских формирований погибли в результате атак США по базам Корпуса стражей Исламской революции на Ближнем Востоке в воскресенье», — говорится в распространённом сообщении.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что 12 ноября Военно-воздушные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли два авиаудара по объектам проиранских сил на востоке Сирии. По его словам, эти удары стали ответом на продолжающиеся обстрелы американских военных баз в Ираке и Сирии.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 13 ноября несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали военную базу США «Аш-Шаддади», расположенную в провинции Хасаке на северо-востоке Сирии. Кроме того, массированному ракетному обстрелу подвергся объект на нефтяном месторождении Конико. Всего было выпущено не менее 15 ракет.