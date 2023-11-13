Новосибирск, 13 ноября, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Новосибирске с участием рейсового автобуса и кроссовера. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Водитель автомобиля Geely Atlas, мужчина 1971 года рождения, не справился с управлением… выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент ДТП в автобусе находилось 20 человек. В результате аварии пострадали водитель кроссовера, водитель автобуса и две пассажирки.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили о дорожно-транспортном происшествии в городе Артёме. При столкновении маршрутного автобуса с грузовым автомобилем на улице Кирова пострадали пять человек.