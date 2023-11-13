Новый, 628-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о поражении опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжёлыми огнемётными системами ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Центр». По данным Минобороны, под удар попали личный состав и легкобронированная техника.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

В районе населенного пункта Старица Харьковской области поражён склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны. В ходе боевых действий под населённым пунктом Загоруйковка украинская сторона потеряла 40 бойцов, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Россияне построили мощные укрепления в зоне проведения спецоперации, которые не удалось преодолеть, заявил украинский генерал Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой». По его мнению, киевское руководство «должно учиться» у российских специалистов военному делу.

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