Москва, 13 ноября, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Россия никогда не выступала с угрозами в отношении Украины, а подобные заявления со стороны Киева являются пропагандистской выдумкой, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«Мы никогда не угрожали Украине как государству, мы никогда не угрожали украинцам как народу. Думаю, это была очень, очень плохая пропагандистская выдумка», — сказал дипломат, слова которого 13 ноября приводит «РИА Новости».

По словам дипломата, Россия всегда была дружелюбно настроена по отношению к своим соседям, однако события 2014 года оказали существенное и негативное влияние на отношения Москвы и Киева.

Также Полянский добавил, что Россия располагает достаточным количеством инструментов, необходимых для достижения целей специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, Дмитрий Полянский также заявил, что мир после завершения специальной военной операции «многое узнает» об Украине и Канаде, где в открытую славят нацистов. Дипломат выразил уверенность в том, что мировое сообщество осознает и осудит нацистских пособников, нашедших себе место на Украине и в Канаде.