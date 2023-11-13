Сан-Франциско, США, 13 ноября, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Полиция в Сан-Франциско перекрыла улицы у места проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества из-за пропалестинских демонстраций и протестов против проведения форума.

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По данным ТАСС, манифестанты, собравшиеся на перекрёстке примерно в 200 метрах от Москоне-центра, выкрикивали лозунги в поддержку Палестины, а также призывали отменить проведение саммита АТЭС. Сотрудники полиции Сан-Франциско установили двухметровые металлические ограждения, а также ограничили вход в Москоне-центр.

Отмечается, что организаторами акции является коалиция «No to APEC Coalition», выступающая против проведения в США мероприятий по линии АТЭС, так как, по мнению коалиции, американским рабочим крайне невыгодны некоторые международные торговые отношения, в том числе Индо-Тихоокеанская экономическая инициатива.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября глава городской полиции Сан-Франциско Уильям Скотт в беседе с журналистами заявил, что полиция города не будет убирать бездомных с улиц к саммиту АТЭС. При этом он отметил, что власти мегаполиса, входящего в число лидеров по количеству бездомных, для решения вопроса с обездоленными задействуют имеющуюся в их распоряжении инфраструктуру.