Донецк, 13 ноября, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Центр» Вооружённых сил России поразили опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны 13 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«Тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение опорному пункту противника, а также по скоплению личного состава и лёгкобронированной техники», — приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства.

В Министерстве обороны подчеркнули, что безопасную работу экипажей тяжёлых огнемётных систем обеспечивают группы охранения, сопровождающие машину и противодействующие диверсионным действиям противника.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября Минобороны России показало работу расчётов ТОС-1А «Солнцепёк» в зоне проведения специальной военной операции. Отмечалось, что расчёты «Солнцепёков» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ежедневно поражают опорные пункты, блиндажи и другие позиции с живой силой и техникой Вооружённых сил Украины.