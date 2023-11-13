Петропавловск-Камчатский, 13 ноября, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Партия кустарно изготовленной красной икры стоимостью почти 10 млн рублей будет уничтожена на Камчатке в соответствии с решением суда, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

ru.torange.biz Красная икра

Речь идёт о грузе весом 2975 кг, который хранили двое граждан. Рыночная стоимость составляет 9 млн 688 тысяч рублей.

Решение об уничтожении икры принял Елизовский районный суд. В постановлении говорится, что указанная продукция опасна для жизни и здоровья потенциальных потребителей.

Суд также назначил каждому из фигурантов дела штраф в размере 350 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2021 года Роскачество сообщало о существенном ухудшении качества красной икры на протяжении предыдущих лет. Ведомство проводило исследование 15 торговых марок подобной продукции.

В марте 2022 года управление ФСБ РФ по Камчатскому краю проинформировало, что в регионе изъяли две крупные партии красной икры. Первая партия перевозилась браконьерами на снегоходах, а вторая — в грузовом отсеке КАМАЗа. Тогда сообщалось, что, согласно предварительным оценкам, ущерб от незаконной деятельности составил не менее 50 млн рублей.