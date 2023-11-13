Каир, 13 ноября, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Новая группа российских граждан в составе около 100 человек утверждена всеми сторонами для эвакуации из сектора Газа 13 ноября, заявил журналистам советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов.

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«Мы получили подтверждённую информацию о том, что очередная группа соотечественников утверждена всеми сторонами. Мы надеемся, что уже сегодня утром будет группа примерно из 90-100 человек», — уточнил он.

По его словам, сотрудники МЧС выдвигаются к КПП «Рафах», чтобы утром оказаться на месте для вывоза россиян.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 13 ноября первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в одну из гостиниц египетской столицы, где развернут штаб МЧС. Всего в отель доставили порядка 70 человек. Людей встретили бригады медицинских работников и представителей МЧС. Все эвакуированные граждане России добрались в оперативный штаб в Каире в целости и сохранности, сказал советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов.

Ранее в аэропорт Каира прилетели самолёты Ил-76 для вывоза россиян и граждан СНГ из сектора Газа. Первый вылет запланирован 13 ноября в 14:00 по мск.

В МИД РФ сообщили, что в списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идёт ориентировочно о 300 несовершеннолетних российских гражданах. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заверила, что Москва готова сделать всё для эвакуации россиян и соотечественников, обратившихся за помощью с целью покинуть этот регион.