Артём, Приморский край, 13 ноября, 2023, 05:28 — ИА Регнум. В городе Артёме Приморского края маршрутный автобус столкнулся с грузовым автомобилем, сообщила 13 ноября пресс-служба региональной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожная авария произошла в районе дома №15 на улице Кирова.

«Предварительно установлено, что водитель автобуса №3, совершавшего рейс по маршруту «Артём — Кневичи», не учёл дистанцию до впереди движущегося грузового транспортного средства DAF и совершил с ним столкновение», — говорится в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

В результате аварии пострадали пять человек. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября в Анучинском районе Приморского края в дорожную аварию попал междугородний рейсовый автобус. Двигаясь со стороны города Арсеньева в направлении Владивостока, водитель Mercedes-Benz №547 не справился с управлением. Автобус съехал в кювет. Пострадавших в ДТП не было.

Утром 16 октября также в Приморском крае следовавший из Китая туристический автобус с 48 пассажирами слетел в кювет. В ДТП погибли два человека, 17 пострадали.