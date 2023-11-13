Одесса, Украина, 13 ноября, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Акции протеста с требованием демобилизовать военнослужащих киевской армии, которые находятся в зоне спецоперации с февраля 2022 года, прошли в нескольких городах Украины. О митингах сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

Акции стихийно проходят в Хмельницком, Одессе, Кривом Роге, Житомире и Львове. В числе митингующих большинство женщин и подростков.

«По всей Украине идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их домой на отдых», — написало украинское издание.

Люди также требуют принять закон, который ограничивает срок службы 18 месяцами, и вернуть домой тех, кто уже их отслужил.

Как сообщало ИА Регнум, в Луганской Народной Республике стартовал новый этап проекта для демобилизованных студентов «Спасибо, братцы!».

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине ещё на 90 суток, до 14 февраля 2024 года.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина сейчас посылает на фронт против России «чёрт-те кого», последствия этого понятны.

На Украине на военную службу отправляют ограниченно годных. Мобилизации подлежат также и мужчины с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ, болезнями эндокринной системы.

Помимо этого, в армию на Украине будут призывать мужчин с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами.

Призванные по мобилизации в ВСУ украинцы не получают натовского оружия и техники, командиры и власти боятся мятежа, рассказал попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной украинской бригады Юрий Кузьмич.