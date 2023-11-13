Вашингтон, 13 ноября, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Старший советник американского президента Джо Байдена по энергетике и инвестициям Амос Хохштейн на прошлой неделе посетил Ливан и передал «Хезболла» через спикера ливанского парламента Набиха Берри и других чиновников предупреждение не обострять ситуацию на израильской границе, сообщил 13 ноября новостной портал Axios со ссылкой на источники.

khamenei.ir Солдаты «Хезболла»

«Вновь повторил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы конфликт в Газе распространился на Ливан, и что восстановление спокойствия вдоль израильско-ливанской границы должно быть высшим приоритетом как для Ливана, так и для Израиля», — цитирует портал Хохштейна.

Источники издания отметили, что как во время, так и после визита у советника Байдена сложилось впечатление о незаинтересованности ливанских властей и движения «Хезболла» в военной конфронтации с Израилем.

В Белом доме удовлетворены недавним выступлением лидера радикалов Хасана Насраллы, в котором не было призывов к дальнейшей эскалации. В Вашингтоне расценили это как знак того, что их послания были услышаны, говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил об уничтожении более 60 членов ливанского движения «Хезболла» с начала боевых действий. Часть из них были ликвидированы во время нападения на ЦАХАЛ, некоторых убили до атак.

Бейрут может повторить судьбу сектора Газа, если ливанское движение «Хезболла» будет втянуто в конфликт, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Также предостережение «Хезболле» от полномасштабного участия в палестино-израильском конфликте высказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в Конгрессе США высказала опасения из-за возможного появления у ливанского радикального движения «Хезболла» российских ЗРК. Это станет «колоссальной эскалацией» обострившегося палестино-израильского конфликта и угрозой безопасности Израиля, заявила он.