В США призвали не втягивать Ливан в палестино-израильский конфликт
Axios: советник Байдена призвал «Хезболлу» не обострять конфликт с Израилем
Вашингтон, 13 ноября, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Старший советник американского президента Джо Байдена по энергетике и инвестициям Амос Хохштейн на прошлой неделе посетил Ливан и передал «Хезболла» через спикера ливанского парламента Набиха Берри и других чиновников предупреждение не обострять ситуацию на израильской границе, сообщил 13 ноября новостной портал Axios со ссылкой на источники.
«Вновь повторил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы конфликт в Газе распространился на Ливан, и что восстановление спокойствия вдоль израильско-ливанской границы должно быть высшим приоритетом как для Ливана, так и для Израиля», — цитирует портал Хохштейна.
Источники издания отметили, что как во время, так и после визита у советника Байдена сложилось впечатление о незаинтересованности ливанских властей и движения «Хезболла» в военной конфронтации с Израилем.
В Белом доме удовлетворены недавним выступлением лидера радикалов Хасана Насраллы, в котором не было призывов к дальнейшей эскалации. В Вашингтоне расценили это как знак того, что их послания были услышаны, говорится в публикации.
Как сообщало ИА Регнум, представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил об уничтожении более 60 членов ливанского движения «Хезболла» с начала боевых действий. Часть из них были ликвидированы во время нападения на ЦАХАЛ, некоторых убили до атак.
Бейрут может повторить судьбу сектора Газа, если ливанское движение «Хезболла» будет втянуто в конфликт, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Также предостережение «Хезболле» от полномасштабного участия в палестино-израильском конфликте высказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в Конгрессе США высказала опасения из-за возможного появления у ливанского радикального движения «Хезболла» российских ЗРК. Это станет «колоссальной эскалацией» обострившегося палестино-израильского конфликта и угрозой безопасности Израиля, заявила он.