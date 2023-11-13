Москва, 13 ноября, 2023, 03:59 — ИА Регнум. Телеведущий, журналист Отар Кушанашвили эмоционально и в своём стиле ответил на распространённые в СМИ и соцсетях сообщения о якобы его тяжёлом состоянии и нахождении в реанимации. Обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

Кадр из интервью Отар Кушанашвили

По словам эпатажного журналиста, он в полном порядке, «полон сил и огня».

«Гадкий жанр — говорить то, чего нет в природе. В данный момент, в данный час, в данную секунду сижу в машине у своих друзей. Я похож на хворого человека? Я только начинаю жить», — бодро, употребляя нецензурную лексику, ответил Отар Кушанашвили в видеоролике тем, кто сообщил о его тяжёлом состоянии.

Обращение опубликовано под постом о том, что состояние Кушанашвили «стабилизировалось».

Как сообщало ИА Регнум, Отару Кушанашвили неожиданно стало плохо вечером 12 ноября в ресторане Sabor de la Vida в центре Москвы. Он пожаловался на боли в груди.

Прибывшая скорая медпомощь отвезла журналиста в Боткинскую больницу. Отар Кушанашвили был в сознании, разговаривал с медиками.

Режиссёра, народного артиста России Александра Митту экстренно госпитализировали вечером 12 ноября из его квартиры в Москве в Боткинскую больницу.