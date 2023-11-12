Амстердам, 13 ноября, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Выступление шведской экозащитницы Греты Тунберг на демонстрации 12 ноября в Амстердаме пытались прервать в момент, когда он заговорила про Палестину. Мужчина хотел выхватить из её рук микрофон, но его быстро увели со сцены, сообщил телеканал NOS.

Иван Шилов ИА REGNUM Грета Тунберг

Акция посвящалась борьбе с изменением климата.

В ходе своего выступления Тунберг призвала прислушиваться к тем, кто подвергается притеснениям, подразумевая палестинцев.

«Мы не прислушиваемся, и люди, находящиеся у власти, не прислушиваются», — сказала активистка, и в этот момент на сцену выскочил мужчина.

Он, отбирая микрофон сказал, что пришёл на «климатическую демонстрацию, а не на политическую акцию».

Тунберг быстро свернула своё вступление, чем разочаровала сторонников.

Как сообщало ИА Регнум, в министерстве образования Израиля приняли решение убрать из школьных материалов упоминания о Грете Тунберг после того, как она высказала слова поддержки Палестине и сектору Газа, опубликовав фотографию с плакатами в поддержку палестинцев.

Власти Израиля считают, что активистка не может быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских детей.

Общее число погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта увеличилось до 11 078 человек.