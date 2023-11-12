Вашингтон, 13 ноября, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Авиапроисшествие с вертолётом ВС США над Средиземным морем могло произойти при эвакуации американцев, сообщила 12 ноября газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

Icemanwcs Разбившийся вертолёт

В материале отметили, что американский военный вертолёт находился в регионе в рамках более широкомасштабного планирования минобороны США на случай войны, включающего подготовку к возможной эвакуации из Израиля и Ливана.

Вертолёт разбился у побережья на юго-востоке Кипра, об аварии впервые сообщили лишь 11 ноября, когда была завершена поисково-спасательная операция, утверждает собеседник издания.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября глава минобороны США Ллойд Остин опроверг появившуюся информацию о крушении американского самолёта над восточной частью Средиземного моря. Он уточнил, что авиапроисшествие случилось с военным вертолётом 11 ноября. В результате крушения судна во время тренировочного полёта погибли пять военнослужащих США, заявил Остин.

Ранее европейское командование Вооружённых сил США распространило сведения о том, что авиакатастрофа с участием американского самолёта случилась вечером 10 ноября. Военные якобы проводили учения в восточной части Средиземного моря. Другие подробности, причины и последствия крушения не разглашались.