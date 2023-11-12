Москва, 13 ноября, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 13 ноября поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса со 105-й годовщиной со Дня образования войск радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

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«Личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты благодаря мастерству, отличной боевой выучке и ответственному подходу к делу успешно решает задачи в ходе проведения специальной военной операции, вносит весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности страны», — говорится в приказе главы оборонного ведомства РФ.

Шойгу поздравил военных и ветеранов с профессиональным праздником, поблагодарил за добросовестную службу, пожелал крепкого здоровья и дальнейших достижений на благо Отечества.

В Минобороны РФ добавили, что войска РХБЗ включают в себя боеспособные соединения, воинские части и подразделения, входящие в состав военных округов, объединений, соединений видов и родов войск, воинские части и организации центрального подчинения, в том числе военно-научные организации и учебные центры.

Войска вооружены и оснащены автоматизированными системами управления, робототехническими комплексами специального назначения, в том числе беспилотными летательными аппаратами и системами дистанционной РХБ-разведки.

В ежедневном режиме военнослужащие подразделений РХБЗ проходят подготовку в российских регионах.

Согласно указу президента России Владимира Путина от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации», 13 ноября в стране ежегодно отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» командиру мотострелковой бригады полковнику Сергею Наймушину, командиру огнемётной роты РХБЗ старшему лейтенанту Владиславу Журавлёву и командиру мотострелкового взвода младшему лейтенанту Алексею Кривулю.