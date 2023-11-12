Анкара, 13 ноября, 2023, 01:01 — ИА Регнум. В Турции устанавливают причины массового отравления студентов в провинции Ыспарта, сообщили в офисе губернатора региона.

(сс) sv1ambo Скорая помощь

В заявлении местных властей говорится, что 117 студентов, проживающих в общежитии Бедиуззаман Саид Нурси, обратились к медикам с жалобами на диарею, тошноту и боли в животе. Врачи заподозрили отравление.

Госпитализация никому не потребовалась, после оказания первой медицинской помощи студенты вернулись в общежитие.

По словам студентов, причиной их недомогания мог стать ужин 11 ноября в столовой общежития. Для проверки изъяты образцы еды и воды, генеральная прокуратура начала расследование инцидента, передаёт «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября более 30 человек попали в больницу из-за отравления в одной из школьных столовых Казахстана. Инцидент произошёл в Байзакском районе области. Всего в приёмное отделение центральной районной больницы обратились 48 человек, из них 35 госпитализировали, среди которых двое взрослых. Предварительно, все пострадавшие отравились во время обеда.

В 2021 году на отдыхе на одном из турецких курортов умер четырёхлетний мальчик. Предполагалось, что ребёнок мог скончаться из-за пищевого отравления.