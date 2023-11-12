Москва, 13 ноября, 2023, 00:20 — ИА Регнум. Состояние журналиста 53-летнего Отара Кушанашвили, которого накануне доставили из ресторана в больницу, стабилизировалось. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Кадр из интервью Отар Кушанашвили

Продюсер телеведущего Отара Кушанашвили Виктор Ладненко сказал, что у Кушанашвили в последнее время было много работы, и «просто не выдержало сердце».

«Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в палате. Никаких диагнозов пока не подтверждаем», — говорится в Telegram-канале телеведущего.

Ладненко рассказал, что они с Отаром Кушанашвили смотрели вместе матч «Спартак» — «Ростов» в ресторане Sabor de la Vida после работы.

Как сообщало ИА Регнум, Отару Кушанашвили неожиданно стало плохо вечером 12 ноября в ресторане Sabor de la Vida в центре Москвы. Он пожаловался на боли в груди.

Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали вечером 12 ноября из его квартиры в Москве в Боткинскую больницу.

В этот же день 90-летнему Митте уже вызывали врачей из-за повышения температуры, но медики его в больницу не забрали. Второй раз скорую вызвали из-за затруднённого дыхания режиссёра.