Москва, 12 ноября, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали вечером 12 ноября из его квартиры в Москве в Боткинскую больницу. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Евгения Новоженина/РИА Новости Кинорежиссер Александр Митта

В этот же день 90-летнему Митте уже вызывали врачей из-за повышения температуры, но медики его в больницу не забрали. Второй раз скорую вызвали из-за затруднённого дыхания режиссёра.

«Задыхался, ему вызвали скорую помощь. Медики приняли решение госпитализировать», — написало издание.

Митта дебютировал как режиссёр в кино в 1961 году — он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм «Друг мой, Колька!». В его фильмографии такие картины, как «Гори, гори, моя звезда», «Звонят, откройте дверь», «Сказ о том, как царь Пётр арапа женил», сериал «Граница. Таежный роман» и множество других.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля стало известно, что Александр Митта попал в реанимацию. У него диагностировали микроинсульт.

Известному журналисту Отару Кушанашвили неожиданно стало плохо в ресторане Sabor de la Vida в центре Москвы. Он пожаловался на боли в груди. Его доставили в Боткинскую больницу.