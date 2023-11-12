Вашингтон, 12 ноября, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Глава Минобороны США Ллойд Остин 12 ноября выступил с письменным опровержением информации о крушении над восточной частью Средиземного моря американского самолёта. Он уточнил, что авиапроисшествие случилось с военным вертолётом 11 ноября, а не как ранее заявлялось 10 ноября.

В результате ЧП погибли пять военнослужащих США.

«Мы скорбим о трагической гибели военнослужащих во время тренировочного полёта, проводившегося над Средиземным море рано утром в субботу. Мы продолжаем собирать дополнительную информацию о крушении со смертельным исходом», — уточнил глава Пентагона.

Ведётся расследование причин авиакатастрофы.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября потерпело крушение в ходе тренировочного полёта воздушное судно над восточной частью Средиземного моря. Вылет американских военных был совершён исключительно в тренировочных целях, никаких указаний на враждебные действия не было.

Предполагается, что крушение случилось во время «рутиной дозаправки» в воздухе.

В апреле 2023 года два вертолёта ВВС США потерпели крушение недалеко от населённого пункта Хили в американском штате Аляска. На борту каждого AH-64 Apache во время тренировочного вылета находились по два человека. В результате инцидента погибли трое военнослужащих США.