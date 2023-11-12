Москва, 12 ноября, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Известному журналисту Отару Кушанашвили неожиданно стало плохо в ресторане Sabor de la Vida в центре Москвы. Он пожаловался на боли в груди. О происшествии сообщило РЕН ТВ.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press Журналист Отар Кушанашвили

53-летний Кушанашвили в кругу знакомых вечером 12 ноября отдыхал в ресторане на Пресне. В какой-то момент ему стало плохо, он пожаловался на возникшую боль в груди.

Прибывшая скорая медпомощь отвезла журналиста в Боткинскую больницу. Отар Кушанашвили был в сознании, разговаривал с медиками.

Предположительно у него диагностировали инфаркт миокарда.

Как сообщало ИА Регнум, народный артист СССР Юрий Соломин находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое.

О госпитализации 88-летнего артиста стало известно днём 6 ноября. Сообщалось, что он упал в обморок в своей квартире в центре Москвы. Приехавшие по вызову медики приняли решение немедленно доставить его в больницу.

Директор Малого театра Тамара Михайлова подтвердила информацию о его госпитализации. В беседе с Пятым каналом она уточнила, что Соломин упал во дворе собственного дома. Он потерял сознание, когда садился в машину, чтобы отправиться в Малый театр на Ордынке.

Позднее стала известна предварительная причина плохого самочувствия артиста. Соломина госпитализировали с инсультом.