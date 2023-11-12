Идлиб, Сирия, 12 ноября, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Военная авиация России отработала по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб, причастных к обстрелам правительственных войск арабской республики, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА Регнум

«11 ноября ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск», — сказал он.

По словам контр-адмирала, в результате атаки были уничтожены подземные укрытия и лагеря подготовки террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более 60 боевиков были ранены, погибли 34 террориста, добавил Кулить.

За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций правительственных войск Сирии со стороны террористических группировок «Джабхат Ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, российским центром по примирению враждующих сторон в Сирии были зарегистрированы два обстрела в провинции Алеппо, столько же в Латакии, в провинции Идлиб — три обстрела.

Как передавало ИА Регнум, ранее ВКС России авиаударами поразили три подземных укрытия боевиков в Сирии, причастных к вооружённым провокациям. Кроме того, так называемая международная «коалиция» во главе с США в Сирии неоднократно нарушала протоколы деконфликтации, отметили в российском центре по примирению враждующих сторон в арабской республике.

Самолёт израильской армии 11 ноября в ответ на атаку в сторону Голанских высот нанёс удар по объектам террористической инфраструктуры в Сирии. Два дня назад представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа заявил, что шиитское движение «Ансар Алла» взяло на себя ответственность за очередной обстрел города Эйлат.