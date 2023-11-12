В Киеве пытаются организовать телефонный разговор Зеленского с Трампом
«Страна. ua»: в Киеве пытаются организовать разговор Зеленского с Трампом
Киев, 12 ноября, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский надеется на разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, в Киеве пытаются дозвониться до американского политика, сообщила украинская газета «Страна. ua».
«Трамп сейчас фактически контролирует (через республиканское большинство) палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», — уточнили в издании.
До этого украинские власти пытались пригласить бывшего главу Белого дома на Украину для оспаривания заявления Трампа о возможности разрешить конфликт за 24 часа.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в своём обращении к Трампу Зеленский просил его приехать в Киев для объяснения, что ему понадобится 24 минуты, чтобы донести экс-президенту США, что он не может управлять конфликтом. В конечном итоге Трамп отказал Зеленскому в просьбе посетить страну, уточнив, что властями Украины в настоящее время «занимается» администрация Джо Байдена и он не хотел бы создать конфликт интересов.
В статье журналистки американского издания The American Thinker Оливии Мюррей говорится, что Зеленский обратился к Трампу из-за «панического отчаяния».
Глава киевского режима, по мнению автора, искал встречи с Трампом, так как ощущает возможность «неминуемой катастрофы». До этого Зеленский был «золотым ребёнком» политического истеблишмента США, который выставлял его напоказ как «выдающегося, компетентного и достойного командира, получающего бесконечные похвалы», но в ответ на это он начал негласно угрожать западным странам из-за недостаточной финансовой помощи, написала журналист.