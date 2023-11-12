Киев, 12 ноября, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский надеется на разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, в Киеве пытаются дозвониться до американского политика, сообщила украинская газета «Страна. ua».

White House Source/via Globallookpress.com/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский с Дональдом Трампом

«Трамп сейчас фактически контролирует (через республиканское большинство) палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», — уточнили в издании.

До этого украинские власти пытались пригласить бывшего главу Белого дома на Украину для оспаривания заявления Трампа о возможности разрешить конфликт за 24 часа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в своём обращении к Трампу Зеленский просил его приехать в Киев для объяснения, что ему понадобится 24 минуты, чтобы донести экс-президенту США, что он не может управлять конфликтом. В конечном итоге Трамп отказал Зеленскому в просьбе посетить страну, уточнив, что властями Украины в настоящее время «занимается» администрация Джо Байдена и он не хотел бы создать конфликт интересов.

В статье журналистки американского издания The American Thinker Оливии Мюррей говорится, что Зеленский обратился к Трампу из-за «панического отчаяния».

Глава киевского режима, по мнению автора, искал встречи с Трампом, так как ощущает возможность «неминуемой катастрофы». До этого Зеленский был «золотым ребёнком» политического истеблишмента США, который выставлял его напоказ как «выдающегося, компетентного и достойного командира, получающего бесконечные похвалы», но в ответ на это он начал негласно угрожать западным странам из-за недостаточной финансовой помощи, написала журналист.