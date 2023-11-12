Детям после нападения бойцовской собаки в Калуге потребовался психолог
Калуга, 12 ноября, 2023, 21:59 — ИА Регнум. С детьми, на которых напал стаффордширский бультерьер в Калуге, работает психолог, проводятся следственные действия, сообщила 12 ноября пресс-служба СУСК по Калужской области в своём Telegram-канале.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия на улице Минской города Калуги», — сказано в сообщении.
В СК уточнили, что следственные действия с несовершеннолетними пострадавшими проводятся с участием психолога. Специалист консультирует детей и их родителей о минимизации негативных психологических последствий.
Сотрудники полиции установили и допросили свидетелей происшествия, пришедших на помощь детям лиц, а также владельца собаки. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Также сообщается, что будет инициирован вопрос об активизации работы по привлечению хозяев собак к ответственности за нарушения в сфере ответственного обращения с животными.
Как передавало ИА Регнум, 9 ноября у дома на Минской улице в Калуге бойцовская собака напала на двух девочек. Пёс набросился на школьниц, которые пытались от него убежать. Одну девочку он схватил за куртку, повалил на асфальт и искусал. Агрессивное животное отогнал оказавшийся поблизости таксист. Пострадавшим школьницам наложили швы.
Стаффордширский терьер гулял на улице без хозяина и намордника. По словам местных жителей, так происходит не в первый раз. Недавно эта же собака напала на мальчика в соседнем дворе.