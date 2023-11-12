Калуга, 12 ноября, 2023, 21:59 — ИА Регнум. С детьми, на которых напал стаффордширский бультерьер в Калуге, работает психолог, проводятся следственные действия, сообщила 12 ноября пресс-служба СУСК по Калужской области в своём Telegram-канале.

СУ СК России по Калужской области Место, где бойцовская собака напала на двух девочек

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия на улице Минской города Калуги», — сказано в сообщении.

В СК уточнили, что следственные действия с несовершеннолетними пострадавшими проводятся с участием психолога. Специалист консультирует детей и их родителей о минимизации негативных психологических последствий.

Сотрудники полиции установили и допросили свидетелей происшествия, пришедших на помощь детям лиц, а также владельца собаки. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Также сообщается, что будет инициирован вопрос об активизации работы по привлечению хозяев собак к ответственности за нарушения в сфере ответственного обращения с животными.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября у дома на Минской улице в Калуге бойцовская собака напала на двух девочек. Пёс набросился на школьниц, которые пытались от него убежать. Одну девочку он схватил за куртку, повалил на асфальт и искусал. Агрессивное животное отогнал оказавшийся поблизости таксист. Пострадавшим школьницам наложили швы.

Стаффордширский терьер гулял на улице без хозяина и намордника. По словам местных жителей, так происходит не в первый раз. Недавно эта же собака напала на мальчика в соседнем дворе.