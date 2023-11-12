Под Калугой пенсионерка перепутала педали и протаранила остановку с людьми
Обнинск, Калужская область, 12 ноября, 2023, 22:07 — ИА Регнум. Автомобиль въехал в остановку с людьми в городе Обнинске Калужской области. Об этом сообщает 12 ноября пресс-служба областной прокуратуры.
В соцсетях появились видеокадры, на которых автомобиль «Ауди» задевает движущийся в том же направлении автомобиль, выталкивает его на тротуар, а потом врезается в остановку. Из-под навеса разбегаются люди.
За рулём, уточнили в прокуратуре, находилась 78-летняя женщина. Пока не установлено, чтобы кто-либо пострадал.
«При совершении манёвра она перепутала педаль тормоза с газом, что привело к ДТП», — говорится в сообщении ведомства.
Виновницу ДТП привлекли к административной ответственности, с неё взыщут причинённый ущерб.
В прокуратуре попросили выйти на связь мужчину, который хромая ушёл с остановки, «для объективного установления обстоятельств произошедшего».
Как сообщало ИА Регнум, ранее в Калуге остановку с людьми протаранил автомобиль с водителем без прав. Пострадали по меньшей мере десять человек.