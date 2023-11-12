Киев, 12 ноября, 2023, 21:40 — ИА Регнум. В нескольких украинских городах прошли митинги, участники которых призывают демобилизовать находящихся на фронте с февраля 2022 года солдат ВСУ, сообщило 12 ноября издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых», — сказано в сообщении.

Согласно данным издания, акции прошли в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. Судя по размещённым в Telegram-канале фото и видео, в них участвуют по несколько десятков человек, они держат в руках плакаты с требованием демобилизовать тех, кто находится на передовой с февраля 2022 года.

Ранее подобные митинги прошли в столице Украины Киеве и ряде других областных центров 27 октября.

Кроме того, 16 сентября в Киеве и во Львове прошли митинги против растраты бюджетных средств. Отмечается, что протестующие требовали прекратить отмывание денег на тендерах и направить их на нужды ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что уже зимой на Украине может вспыхнуть восстание против главы киевского режима Владимира Зеленского. Население недовольно установленной благодаря военному положению диктатурой и узурпацией власти.

На Украине есть все предпосылки к тому, что после завершения конфликта с Россией может вспыхнуть гражданская война. Об этом в интервью YouTube-каналу «Александр Шелест» заявил украинский политолог Сергей Дацюк.