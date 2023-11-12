Нью-Дели, 12 ноября, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Актёр-ветеран индийского кино, известный как Чандра Мохан, скончался в возрасте 78 лет, сообщает Vcinema.

Epraphul Актер Чандра Мохан

У артиста, на счету которого более 900 кинокартин, ранее выявили проблемы с сердцем. Он был госпитализирован в частную больницу в Хайдарабаде на юге страны, где умер 11 ноября.

Настоящее имя актёра Маллампалли Чандрасекхара Рао, он родился в 1945 году в деревне Памидимуккала. В театре начал играть, ещё будучи студентом сельскохозяйственного колледжа. Снимался в кино с 1960-х.

Чандра Мохан — лауреат ряда национальных премий, в том числе как лучший комик и лучший характерный актёр. В фильмографии актёра такие фильмы, как «Кришна», «Сокровище Шивы» и «Дерзкие и лихие».