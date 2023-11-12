Тель-Авив, Израиль, 12 ноября, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) передала больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа 300 литров топлива, но палестинское движение ХАМАС помешало медицинскому учреждению получить его, сообщила израильская армия в своём Telegram-канале.

Saeed Jaras/ Keystone Press Agency/Global Look Press

«Вчера вечером ЦАХАЛ координировала передачу больнице «Аш-Шифа» топлива для неотложных медицинских нужд. Рано утром военнослужащие Армии обороны Израиля прибыли к входу в больницу и разместили 300 литров топлива», — сказано в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что позже получили доказательства того, что представители ХАМАС препятствовали получению топлива.

Как передавало ИА Регнум, в секторе Газа идут ожесточённые боестолкновения в районе больницы «Аш-Шифа». По информации СМИ, бомбёжки вокруг больницы слышны каждую минуту. Обстрелы медучреждения велись в течение всего дня 10 ноября. По словам врача, эвакуация пациентов невозможна, в их числе очень много женщин и детей разного возраста. Представитель палестинского минздрава рассказал, что похоронить погибших и выйти на улицу нельзя. В больничном комплексе намерены создать братскую могилу.

Палестинское движение ХАМАС объявило о крахе системы здравоохранения сектора Газа. В медучреждения перестали поступать электроэнергия и топливо, не доставляются необходимые медикаменты и оборудование, заканчивается коечный фонд, остро не хватает персонала. Ряд медучреждений был разрушен либо выведен из строя из-за обстрелов, ещё часть больниц превратили в пункты временного размещения для лишившихся жилья граждан.

Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила, что в больнице «Аш-Шифа» из-за нехватки топлива и невозможности обеспечения кислородом могут погибнуть 39 находящихся в реанимации младенцев. По её словам, без экстренного обеспечения медцентра топливом реанимация сможет работать только до вечера 11 ноября.