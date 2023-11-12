Берлин, 12 ноября, 2023, 21:09 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц намерен в будущем обсуждать с президентом России Владимиром Путиным конфликт на Украине. Об этом он заявил 12 ноября в беседе, организованной газетой Heilbronner Stimme.

Иван Шилов ИА Регнум Олаф Шольц

«Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — сказал глава правительства ФРГ.

Он отметил, что для переговоров между Москвой и Киевом нужен решающий шаг с российской стороны, а именно вывод войск. Путин, очевидно, к этому не готов, добавил Шольц.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Олаф Шольц призвал готовиться к долгому конфликту на Украине. По его мнению, боевые действия длятся дольше, чем рассчитывала Россия.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил 11 ноября, что Украине в ближайшее время не победить Россию на поле боя. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его слова, предположила, что в ЕС готовы официально признать Россию победителем в конфликте.