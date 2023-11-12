Монреаль, Канада, 12 ноября, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Еврейская школа, находящаяся в западном районе канадского Монреаля, подверглась нападению. Никто не пострадал, сообщил 12 ноября телеканал CBC News на своём сайте.

Jacques Boissinot /Keystone Press Agency /Global Look Press

«Полиция Монреаля проводит расследование в связи с выстрелами, которые прозвучали в еврейской школе в западном районе города», — сказано в сообщении.

По информации телеканала, в результате стрельбы никто не пострадал. Когда полиция прибыла на место, то обнаружила только следы от выстрелов на здании и пустые гильзы. Пока никого не арестовали.

Это не первый случай нападения на еврейские школы в Канаде. По данным полиции, утром 9 ноября сотрудник одной из монреальских школ обнаружил последствия стрельбы на полу учебного заведения. В другой школе следы стрельбы нашли на дверях.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил любое проявление «антисемитского насилия».

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в Берлине на домах евреев стали появляться звёзды Давида. Представители еврейской общины рассказали, что стали опасаться за свою жизнь, так как уже были случаи угроз и нападений на улицах.

В Мюнхене еврейская община рекомендовала своим членам вести себя «неприметно» — не носить иудейские символы и не посещать места проведения демонстраций в поддержку Палестины. В Берлине пятнадцатилетний школьник подрался с учителем, который потребовал убрать принесённый в школу палестинский флаг.

В Лондоне здание штаб-квартиры «Би-би-си» облили красной краской из-за отказа телерадиокомпании называть террористами членов радикального палестинского движения ХАМАС. В Париже и других городах Франции регулярно проходят массовые акции в поддержку Палестины.