Москва, 12 ноября, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Дочь бывшего чемпиона мира по боксу Григория Дрозда, 13-летняя школьница, погибла в Москве после произошедшего в семье конфликта. Об этом сообщает 12 октября издание MK.RU.

Данил Айкин/ТАСС Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд

Накануне ученицу 7-го класса нашли возле её дома на севере столицы. Девочка упала с высоты.

В последнее время у школьницы, которая прежде получала хорошие отметки, снизилась успеваемость. Родителей это не устраивало. В день трагедии 44-летний Дрозд проверил у дочери дневник и поговорил с ней об оценках, а затем в профилактических целях отобрал у неё мобильный телефон, рассказали изданию в правоохранительных органах.

Дрозд уехал на встречу с коллегами, дома остались его жена, дочь и два сына девяти и 16 лет. Мать школьницы ушла в комнату к сыновьям, вскоре вернулся отец. Позднее родители узнали, что дочь получила тяжёлые травмы в результате падения.

Отец вызвал скорую, но медики не успели спасти девочку. Она скончалась в машине.

Григорий Дрозд — спортивный комментатор, профессиональный боксёр в 2001–2017 годах. В 2014 году он стал чемпионом мира по версии WBC, победив поляка Кшиштофа Влодарчика.