Киев, 12 ноября, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Численность личного состава украинских военных в настоящий момент оценивается в 1,3 млн человек, заявил 12 ноября экс-глава пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнёв, слова которого приводит украинская «Телевизионная служба новостей».

Иван Шилов ИА Регнум

«1 млн 300 тыс. личного состава в силах обороны Украины. Им всем нужны оружие и боеприпасы», — сказал он, не пояснив, является ли эта цифра личной оценкой или точными официальными данными.

По словам Селезнёва, дальнейшие перспективы для ВСУ в зоне боевых действий по-прежнему туманны из-за сложностей с выделением оружия и боеприпасов Украине. При этом он отметил, что возможности украинской обороной промышленности сейчас больше, чем 1,5 года назад, но они пока не покрывают все потребности украинских военных.

Американская газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов и живой силы, поэтому новый этап конфликта может стать для Киева неблагоприятным. По данным издания, ВСУ уже столкнулись с дефицитом боеприпасов и личного состава, вследствие чего на передовую вынуждены отправлять экипажи бронетехники и операторов беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин также отмечал, что для ВСУ наступила тяжелейшая ситуация на фронте из-за нехватки людей. Он добавил, что Украина потеряла возможность двигаться куда-либо дальше на передовой, поскольку ВСУ испытывают серьёзные проблемы, а украинцы больше не хотят идти воевать.

Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию Economist признал, что конфликт на Украине зашёл в тупик, в связи с чем украинские военные никак не могут добиться серьёзных успехов. Он заявил, что в ходе контрнаступления украинская армия завязла на минных полях.

Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен отметил, что не согласен с мнением Залужного о тупике в конфликте. По его словам, положение украинских войск могут спасти поставки истребителей F-16 и усиление противовоздушной обороны.