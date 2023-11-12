Москва, 12 ноября, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Сегодня, 12 ноября, в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в Москве прошел национальный день Якутии. Посетители международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ познакомились с традициями и культурой региона.

Пресс-служба НК «Роснефть» «Роснефть» провела День Якутии на форуме «Россия»

Зрителям показали завораживающие природной красотой фильмы о регионе, выступление Чысхаана — Хранителя холода (якутский Дед Мороз) с Зимушкой, священный обряд «Алгыс», своё мастерство продемонстрировали якутские музыканты, виртуозно играющие на хомусе.

В церемонии открытия принял участие председатель правительства Республики Саха Кирилл Бычков. В ходе своего выступления представитель региона отметил важную роль «Роснефти» в развитии промышленного и социально-экономического потенциала республики.

Пресс-служба НК «Роснефть» «Роснефть» провела День Якутии на форуме «Россия»

«Компания «Роснефть», которая является долгосрочным и одним из самых надежных партнеров республики, как никто другой знакома с высоким потенциалом региона в области нефтедобычи. Компания принимает активное участие не только в промышленном развитии, но и в социальной жизни нашего региона — что вызывает большое уважение и народную поддержку благодаря такому ответственному подходу», — отметил в своем выступлении Кирилл Бычков.

«Роснефть» уделяет большое внимание поддержке образовательных, социальных, культурных и просветительских проектов в республике. В рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и правительством региона реализуются крупные проекты. В год 100-летия Республики Саха «Роснефть» открыла Малую академию наук в селе Чапаево Хангаласского района. В новом здании площадью 7 тыс. кв. м учатся дети как из крупных городов, так и из отдаленных районов республики.

Пресс-служба НК «Роснефть» «Роснефть» провела День Якутии на форуме «Россия»

Центр по поддержке талантливых детей при академии наук был открыт в Якутии в рамках нацпроекта «Образование». Он работает по модели образовательного центра «Сириус». Этот центр является своеобразным хабом научно-исследовательской и проектной деятельности школьников для всего дальневосточного региона.

«Малая академия наук активнейшим образом задействована в образовательных процессах региона. При этом различные культурные учреждения являются для жителей нашей республики важным вкладом добывающего предприятия компании «Роснефть» в нашу повседневную жизнь и, конечно, это вызывают большую благодарность», — сказал Кирилл Бычков.

Кроме того, при поддержке «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть») в школе в селе Тас-Юрях Мирнинского района создан центр профильного и цифрового образования «Точка роста» — отремонтированы кабинеты робототехники, 3D-моделирования, школьного пресс-центра. В школе созданы телестудия, лингафонный кабинет, историко-краеведческий музей с выставочно-образовательной экспозицией. В здании также расположены филиалы детской школы искусств и детской спортивно-юношеской школы города Мирного.

Пресс-служба НК «Роснефть» «Роснефть» провела День Якутии на форуме «Россия»

«Роснефть» и филиал Мирнинского политехнического института Северо-Восточного федерального университета им М. К. Аммосова (СВФУ) являются стратегическими партнерами в области развития образования и по подготовке кадров по нефтегазовому направлению. Более десяти лет на площадках вуза готовят специалистов по направлению «Нефтегазовое дело».

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и «Роснефти», ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.