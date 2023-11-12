В Тверской области автомобиль вспыхнул после ДТП, погибли люди
Нелидово, Тверская область, 12 ноября, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Легковой автомобиль загорелся в результате ДТП в Тверской области, водитель и пассажиры погибли. Сообщение об этом опубликовано 12 ноября в Telegram-канале областного управления МЧС.
Авария произошла на трассе в Нелидовском городском округе. Столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.
«Пожарные потушили огонь в загоревшемся легковом автомобиле. К сожалению, водитель и пассажиры погибли», — говорится в сообщении.
По данным УМВД по Тверской области, ДТП случилось в 17:10 на 328-м километре трассы М-9. Водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. После этого иномарка загорелась.
По предварительным данным, погибли пять человек, двое из них — дети. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве на Кутузовском проспекте сгорел люксовый автомобиль BMW М8, который на скорости врезался в мачту уличного освещения. Водитель и его пассажир погибли на месте. Это были 21-летний сын бизнесмена, которому принадлежала машина, и его приятель-ровесник. За предшествующий год владелец автомобиля получил 97 уведомлений о штрафах, в основном за превышение скорости.