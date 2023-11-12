Казань, 12 ноября, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Команда фигуристки Камилы Валиевой планирует подать протест на результаты произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани. Об этом 12 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Егор Алеев/ТАСС Фигуристка Камила Валиева

Отмечается, что пока неизвестно, что именно собирается оспорить сторона Валиевой.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Валиева заняла четвёртое место на четвёртом этапе Гран-при России в Казани, набрав 213,59 балла. Фигуристка допустила падение при исполнении четверного тулупа. При этом по итогам короткой программы она лидировала.

Победу одержала Софья Муравьёва с результатом 228,81 балла. На втором месте оказалась Алина Горбачёва (219,02). Замкнула тройку лидеров Дарья Садкова (214,54).

10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил, что окончательное решение по делу Валиевой будет вынесено в январе 2024 года. Коллегия арбитров CAS завершила слушания, которые проходили совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным союзом конькобежцев (ISU).